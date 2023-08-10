Команда Лео: с какими моделями Леонардо Ди Каприо отдыхал во время своего трехмесячного отпуска

48-летний плейбой устроил себе продолжительный отпуск и сменил немало спутниц за три месяца отдыха на яхте.

48-летний Леонардо Ди Каприо с мая пересекает Средиземное море и Атлантику по 17 направлениям. Пока в Голливуде продолжается забастовка сценаристов и актеров, звезда фильма "Титаник" решил хорошенько отдохнуть. Он отдыхает на яхте, посещает вечеринки и делает все это в приятной компании друзей и моделей. Кто сопровождал актера, пишет The Sun.

Среди тех, кто присоединился к нему в его прогулках, есть бизнесмен-миллиардер, опальный торговец произведениями искусства и, конечно же, группа красивых молодых женщин.

Лео уже успел побывать во Франции, Италии, Испании, США и Великобритании.

Канны

Лео прилетел на юг Франции на Каннский кинофестиваль, где был показан его последний фильм "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе.

Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Он был замечен отдыхающим с лучшим другом и коллегой Тоби Магуайром на борту яхты, принадлежащей бывшему кавалеру Мэрайи Кэри Джеймсу Пэкеру.

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр Фото: Getty Images

Супермодель Ирина Шейк была среди тех, кто был приглашен на премьеру его фильма, и, как сообщается, пара также тусовалась на вечеринке по случаю дня рождения Наоми Кэмпбелл.

Амальфи

В середине июня голливудская звезда направилась на побережье Амальфи в Италии, где он пообедал со своим отцом Джорджем и мачехой Пегги Фаррар в Неаполе.

На яхте к нему присоединилась его 16-летняя племянница Норманди, которую сначала журналисты таблоидов приняли за его очередную пассию.

Актер также проводил время в рыбацкой деревушке Нерано и грелся на солнышке на борту суперяхты.

Флоренция

В середине июня Леонардо и Тоби были замечены во время ночной прогулки по Флоренции.

К двум друзьям присоединились бывшая жена Тоби, 46-летний дизайнер ювелирных изделий Дженнифер Мейер, и двое детей-подростков бывшей пары. Они посетили исторический парк 18-го века итальянского города, Сады Боболи.

Форте-дей-Марми

Продолжая свою итальянскую одиссею, в середине июня Лео устроил трапезу на свежем воздухе в шикарном ресторане морепродуктов Maito в Форте-дей-Марми с мачехой Пегги и отцом Джорджем.

И ему удалось остаться почти незамеченным. Узнали знаменитого актера единицы. Там к Лео присоединилась британская модель Нилам Гилл и ее друзья.

Париж

Бельгийская модель Роуз Бертрам была замечена вместе с Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайром на вечеринке GQ/Levi's в ресторане Avenue в Париже в июне.

Позже компания стала больше, ведь в Париж прилетела Нилам Гилл, дети Тоби и племянница Лео.

Лондон

В первую из четырех поездок в Лондон Лео сходил на частный показ Марка Жака Бертона в Mayfair. А потом снова вернулся в британскую столицу ради ужина с отцом и мачехой в знаменитом заведении China Tang. И там же была модель Джиджи Хадид, которую уже давно подозревают в романе с Лео.

Слухи о том, что пара встречается, появились в сентябре прошлого года, после того как Лео расстался со своей девушкой, актрисой Камилой Морроне, вскоре после ее 25-летия.

В середине июля он сходил на вечеринку Vogue Summer с моделями Майей Джамой и Нилам Гилл.

Майя Джама

А в конце прошлого месяца Лео посетил вечеринку по случаю 80-летия сэра Мика Джаггера в ночном клубе Челси Embargo Republica.

Сен-Тропе

На французский курорт Сен-Тропе Леонардо прибыл со своим другом Тоби. И они сразу отметились в местном клубе Club 55 на тусовке знаменитостей.

Сардиния

После Лео видели у побережья Сардинии. И на яхте снова присутствовала модель Нилам Гилл. После многочисленных слухов о том, что она с Лео встречается, Нилам заявила, что у нее отношения с одним из его друзей. А сам Леонардо промолчал.

Также на борту находились швейцарский бизнесмен Эрнесто Бертарелли, 57 лет, и опальный нью-йоркский арт-дилер Гилель "Хелли" Нахмад.

46-летний Нахмад провел пять месяцев в тюрьме за ведение нелегального игорного бизнеса, в котором, как утверждается, участвовали знаменитости, банкиры с Уолл-стрит и профессиональные спортсмены.

Он был освобожден из тюрьмы в 2014 году и помилован президентом Трампом в 2021 году.

Нью-Йорк и Хэмптонс

Вернувшись в Штаты на прошлой неделе, Леонардо покатался на спортивном кабриолете с друзьями и прогулялся по Нью-Йорку. А несколько дней спустя, он прибыл на вертолете в Хэмптонс на Лонг-Айленде. Там рядом с ним видели загадочную брюнетку. Но кто она – выяснить не удалось.

Также на вечеринке была и Джиджи Хадид.

Ибица

На Ибице к Леонардо на яхте присоединилась 22-летняя американская модель Меган Рош.

Меган Рош

А после в компании актера видели бывшую участницу шоу "Остров любви" Арабеллу Чи. Арабелла встречается с давним другом Лео, 45-летним Ричи Акивой, которого прозвали "королем ночных клубов".

Леонардо Ди Каприо на Ибице Фото: Getty Images

И нескончаемый отпуск Леонардо Ди Каприо продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал о Нилам Гилл. Новая предполагаемая девушка Леонардо Ди Каприо выросла в Британии и стала первой моделью индийского происхождения, участвовавшей в рекламной кампании Burberry.