Отец Леди Гаги пожаловался на мигрантов, заполонивших фешенебельный район Нью-Йорка

По словам мужчины, сотни мигрантов жестко обращаются с местными жителями, дразнят девочек-подростков и привлекают эскорт в районы, шже живут богатые горожане.

66-летний Джо Джерманотта, житель исторического дома The Pythian Temple в престижном Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, являющийся отцом певицы Леди Гаги, недоволен тем, что общежитие Stratford Arms, которое находится недалеко от его места проживания, превратили в приют для 500 мигрантов. Мужчина утверждает, что с их появлением улицы наводнены вечеринками, проституцией и безрассудным поведением из-за новых соседей, пишет New York Post.

Джерманотта жалуется, что сотни мигрантов жестоко обращаются с местными жителями, дразнят девочек-подростков и привлекают эскорт в этот район, где живут состоятельные нью-йоркцы.

По его словам, каждую неделю в город прибывают 2300 мигрантов, и такое их количество, причем на постоянной основе, истощает ограниченные ресурсы города и подрывает существующую систему социального обеспечения.

"Сейчас в этом общежитии живут 500 мигрантов. Вот тогда и начался весь беспредел. Проститутки приходят и уходят. По утрам из здания выходят проститутки. Хуже всего ночью. Шум. Он начинается около 10 часов и длится до 4 утра. Играют музыку и участвуют в гонках на мотокроссе и мотоциклах по улицам. Обеспечьте надлежащую безопасность, присутствие полиции и кодекс поведения. Они гости в нашем районе, и они в основном захватили нас", – уверяет он.

Отец артистки указал на тот момент, что жителей Вест-Сайда никто не уведомил, что у них в районе будет приют для мигрантов, а мусор и иголки теперь валяются на когда-то чистых тротуарах. Он добавил, что, может, мигранты – и хорошие люди, но их антиобщественное поведение становится серьезной проблемой, а те, кто решил разместить их в общежитии, "облажались".

Еженедельно в Нью-Йорк приезжают 2300 мигрантов. Город тратит на их обеспечение более $9 млн в день Фото: Getty

В нынешнем миграционном центре раньше располагалась Американская академия музыки и танца. Джерманотта интересуется у мэра города Эрика Адамса, почему бы тому пока не приостановить статус "города-убежища", пока не будет достаточно социального жилья.

"Это шутка. Почему он не найдет один из круизных лайнеров? Круизные лайнеры вмещают больше людей, и это более контролируемая среда. Город тратит огромные деньги, которые можно было бы потратить на строительство доступного жилья. Действительно грустно то, что по соседству у нас все еще есть ветераны и бездомные, но мы не заботимся о своих. Они не получают еду каждый день. Это очень грустно. Я сочувствую им", – заявил Джерманотта.

Нью-Йорк столкнулся с мигрантским кризисом

Ранее Адамс заявлял, что к 2025 году город потратит 12 миллиардов долларов на обеспечение жильем и услугами мигрантов, приезжающих в город на автобусах. Он уточнил, что мегаполис тратит более 9 миллионов долларов в день на размещение, питание и поддержку просителей убежища, которых прибывает все больше.

Ранее Фокус писал, что в Нью-Йорке можно арендовать бывший пентхаус Леди Гаги за $35 тысяч в месяц. Двухэтажная квартира площадью 185 квадратных метров с потрясающим видом на Центральный парк и окружающий его район Мидтаун.