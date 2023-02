В Нью-Йорке можно арендовать бывший пентхаус Леди Гаги за $35 тысяч в месяц

Роскошное жилье было показано в документальном фильме певицы 2017 года Gaga: Five Foot Two.

Related video

В Нью-Йорке стал доступен для долгосрочной аренды бывший пентхаус 36-летней американской певицы Леди Гаги. Об этом пишет People.

Двухэтажная квартира площадью 185 квадратных метров с потрясающим видом на Центральный парк и окружающий его район Мидтаун. Цена аренды квартиры в центре Манхэттена составляет $35 тысяч в месяц.

На первом этаже пентхауса есть два балкона, а на втором — две просторные террасы с потрясающим ландшафтом, созданным Гагой, когда она там жила.

Дуплекс с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, который также был показан в документальном фильме звезды 2017 года Gaga: Five Foot Two, выставлен на аренду у Мерава Шалхона из Essential New York Real Estate.

"Центральный парк виден из каждой комнаты квартиры, и вы можете видеть весь парк от начала до конца", — говорит Шалхон о впечатляющем здании. Вид захватывает дух и его нужно увидеть лично, чтобы по-настоящему оценить. Фотографий недостаточно, чтобы запечатлеть красоту".

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

Проходя через фойе пентхауса жильцов сразу же встречает просторная гостиная с дровяным камином и огромными окнами.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

Столовая имеет прямой выход на один из балконов и ведет прямо в гостиную.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

Гранитные столешницы и детали из белого кирпича украшают стены кухни.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

Вверх по лестнице находится главная спальня с еще одним дровяным камином и панорамным видом на парк.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

К главной спальне примыкает белая мраморная ванная комната с ванной и проходом в гардеробную.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

В главной спальне также есть доступ к обеим террасам и отдельной "собачьей зоне" с декоративным пожарным гидрантом, который Гага установила для своих собак.

[ + – ] Пентхаус Леди Гаги Фото: essentialnewyork.com

Также Фокус писал о бассейне принца Гарри и Меган Маркл в доме за $14 миллионов.