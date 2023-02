У Нью-Йорку можна орендувати колишній пентхаус Леді Гаги за $35 тисяч на місяць

Розкішне житло було показано у документальному фільмі співачки 2017 року Gaga: Five Foot Two.

У Нью-Йорку став доступним для довгострокової оренди колишній пентхаус 36-річної американської співачки Леді Гаги. Про це пише People.

Двоповерхова квартира площею 185 квадратних метрів з чудовим краєвидом на Центральний парк і навколишній район Мідтаун. Ціна оренди квартири у центрі Манхеттена складає $35 тисяч на місяць.

На першому поверсі пентхауса є два балкони, а на другому — дві просторі тераси з чудовим ландшафтом, створеним Гагою, коли вона там жила.

Дуплекс із двома спальнями та двома ванними кімнатами, який також був показаний у документальному фільмі зірки 2017 року Gaga: Five Foot Two, виставлений на оренду у Мерава Шалхона з Essential New York Real Estate.

"Центральний парк видно з кожної кімнати квартири, і ви можете бачити весь парк від початку до кінця", — говорить Шалхон про вражаючу будівлю. Краєвид захоплює дух, і його потрібно побачити особисто, щоб по-справжньому оцінити. Фотографій недостатньо, щоб сфотографувати красу".

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

Проходячи через фоє пентхауса мешканців відразу зустрічає простора вітальня з дров'яним каміном і величезними вікнами.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

Їдальня має прямий вихід на один з балконів і веде прямо до вітальні.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

Гранітні стільниці та деталі із білої цегли прикрашають стіни кухні.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

Вгору сходами знаходиться головна спальня з ще одним дров'яним каміном та панорамним краєвидом на парк.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

До головної спальні примикає біла мармурова ванна кімната з ванною та проходом у вбиральню.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

У головній спальні також є доступ до обох терас та окремої "собачої зони" з декоративним пожежним гідрантом, який Гага встановила для своїх собак.

[ + – ] Пентхаус Леді Гаги Фото: essentialnewyork.com

