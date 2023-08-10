Анджелина Джоли приедет в Будапешт ради съемок байопика про оперную диву Марию Каллас

Съемки фильма стартуют этой осенью.

Спустя 13 лет после того, как Анджелина Джоли сняла свой дебютный художественный фильм, номинированный на "Золотой глобус", "В стране крови и меда" в Будапеште и его окрестностях, она собирается вернуться в Венгрию в октябре этого года, но на этот раз уже, как актриса. Об этмо пишет Budapest Reporter.

Обладательница "Золотого глобуса" и "Оскара" сыграет легендарную оперную певицу Марию Каллас в фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина "Мария".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Фильм расскажет о последних годах Марии Каллас, проведенных в печальном одиночестве в Париже. Это будет первый фильм Ларраина, снятый в венгерской столице.

К слову, Будапешт выбрали за схожесть с Парижем. К тому же здесь проще выбрать локации для съемки, чем в переполненной туристами французской столице.

Режиссер говорил, что уже давно очарован трагичной судьбой Марии Каллас.

Мария Каллас Фото: wikipedia.org

Дочь греческих эмигрантов родилась в Нью-Йорке, начала интересоваться классической музыкой с трех лет и, в итоге, стала самым знаменитым сопрано своего времени и настоящей звездой.

Ее супругом был итальянский промышленник Джованни Баттиста Менегини, страстный любитель оперы. Он стал ее мужем, продюсером и другом.

Но в 1957 году на балу в Венеции Мария встретила любовь всей своей жизни: греческого корабельного магната Аристотеля Онассиса. Они появлялись вместе в обществе, ради нее Аристотель развелся со своей женой, но в 1968 году из газет Мария узнала, что он бросил ее и женился на вдове американского президента Жаклин Кеннеди.

Мария Каллас и Аристотель Онассис Фото: Getty Images

Каллас так и не оправилась от предательства. Она переехала в Италию, затем во Францию, где и умерла от сердечного приступа в возрасте 52 лет в 1977 году.

Ранее Ларраин снял фильм "Джеки" о Жаклин Кеннеди. Главную роль в нем исполнила Натали Портман. А в 2021 году на экраны вышла картина "Спенсер" о принцессе Диане, за главную роль в которой Кристен Стюарт была номинирована на "Оскар".

"Я очень рад возможности завершить этот процесс изображения женщин, изменивших судьбу 20-го века с культурной точки зрения", — сказал Ларреин Variety в июне 2023 года.

"Но восхищения недостаточно, чтобы сделать фильм. И, прежде, чем приступить к процессу, как я делал раньше с Натали и Кристен, слушаю их и следую за ними. У меня нет навыков, чтобы понять характер, пока великая актриса — и в этом случае Анджелина — не придумает свой вариант. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной художницей, — замечательная возможность. Настоящий подарок", — признался режиссер.

Джоли отметила, что она в восторге от представившейся возможности и рада поработать с Пабло Ларраином, которым давно восхищается.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я отдам все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей. Иметь возможность рассказать больше об истории Марии вместе с ним и по сценарию Стивена Кинга (который также написал сценарий фильма "Спенсер") — это мечта", — призналась актриса.

Но перед тем, как заняться съемками фильма "Мария", Ларраин представит на кинофестивале в Венеции свой последний фильм "Граф" о диктаторе Аугусто Пиночете, который стал вампиром.

"Мария" — это производство Apartment Pictures в сотрудничестве с немецкой Komplizen Films и американской компанией Fremantle Media Company (где у Анджелины есть контракт на создание нескольких картин) и совместное производство Пабло Ларраина и его брата Хуана де Диоса Ларраина. Съемки начнутся в октябре 2023 года и завершатся в декабре 2023 года в Будапеште.