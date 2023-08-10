Сальма Хайек поделилась снимком с Пенелопой Крус и Зои Салданой (фото)

Знаменитость показала свой круг долговременной дружбы.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек поделилась снимком с Пенелопой Крус и Зои Салданой. Архивное фото звезда экрана показала своим подписчикам в Instagram.

"Круг любви, поддержки, возможностей и долговременной дружбы", — написала жена Франсуа-Анри Пино.

На фото три кинозвезды лежат, обнявшись, образовав таким образом круг.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На снимке Сальма Хайек предстала в белом платье, Зои Салдана — в черном, а Пенелопа Крус продемонстрировала красный наряд.

Сальма Хайек, Пенелопа Крус и Зои Салдана

"Люблю нас", — написала в комментариях Зои Салдана.

А супермодель Наоми Кэмпбелл оставила три смайлика в виде красных сердечек.

"Браво тем могущественным женщинам, которые наслаждаются успехом других могущественных женщин, а не пытаются их снизить! Да живут друзья, которые на 100% настоящие, куда бы их не занесла жизнь", — комментируют архивное фото знаменитостей фолловеры Сальмы.

Напомним, 56-летняя Сальма Хайек показала, как скрыть седину.

Также Фокус писал о поздравлении Дженнифер Лопес с днем рождения от Сальмы Хайек.