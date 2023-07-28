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Стиль жизни

Сальма Хайек поделилась лайфхаком, как скрывать седину (фото)

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Фото: Getty Images | Сальма Хайек не стесняется возрастных изменений

У знаменитости есть несколько секретов, как скрыть седые пряди волос.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино с гордостью показывает свою прорастающую седину. В своей последней публикации в Instagram-аккаунте знаменитость поделилась с поклонниками секретом, как прикрыть возрастные изменения.

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Звезда фильма "Бандитки", которая в последние годы демонстрировала свою естественную красоту и процесс старения, опубликовала серию селфи, написав в подписи: "Вот совет, как скрыть седые волосы, не окрашивая их", добавив: "Не надевайте очки на волосы!!!".

На двух фотографиях волосы Хайек убраны назад под солнцезащитные очки, из-за чего видно немного седых волос на ее висках. На втором фото ее волосы уложены вокруг лица, а седина скрыта. Таким образом, солнцезащитные очки на голове показывают седину.

Хайек полна идей, когда дело доходит до закрашивания седины. В июне она показала на Good Morning America свой быстрый способ скрыть седые волосы. В эпизоде шоу Хайек спросили о публикации в ее Instagram, на котором крупным планом показаны ее седые волосы и морщины.

"Сейчас вы не видите седых волос, потому что я накрасила их тушью, — сказала она ведущим GMA. — Потому что мне лень красить волосы, поэтому я хожу так, а потом вот так", — добавила она, показывая зрителям, как она наносит тушь на ресницы и волосы.

Ведущая Ребекка Джарвис вмешалась: "Я точно знаю, о чем вы говорите, я делала то же самое".

В своем посте голивудская актриса пошутила о том, как ее седые волосы и морщины "разрушили вечеринку".

"Я просыпаюсь и подсчитываю, сколько седых волос и морщин разрушили вечеринку этим утром", — написала Хайек, также добавив испанский перевод: "Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana".

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек раскрыла секрет своей молодости.