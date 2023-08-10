Как наследный принц Дании Кристиан отпразднует свое 18-летие

Его бабушка, королева Дании Маргрете II, устроит для внука гала-ужин и военный парад. А гости съедутся со всей Европы.

15 октября 2023 года наследнику датского престола, принцу Кристиану, сыну кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри, исполняется 18 лет. Так что о планах роскошного мероприятия было объявлено вчера через официальный аккаунт датской королевской семьи в Instagram, пишет Tatler.

Празднества будут включать смену караула во дворце Амалиенборг и появление на балконе вместе со своей бабушкой, королевой Маргрете II. Его родители, наследный принц Фредерик и наследная принцесса Дании Мэри, а также трое его братьев и сестер также станут свидетелями этого исторического момента совершеннолетия.

Наследный принц Кристиан

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Королева Дании Маргрете проведет торжественный прием в замке Кристиансборг, королевской резиденции в самом сердце Копенгагена.

Хотя список гостей еще не обнародован, датский королевский дворец подтвердил, что приглашения будут разосланы гостям "поколения принца Кристиана". Среди гостей будут молодые лидеры мира спорта, искусства и культуры, а также 200 "молодых людей из стран Содружества".

Во дворце объявили, что каждый из муниципалитетов Дании, а также Гренландии и Фарерских островов будет иметь возможность выбрать двух 18-летних для участия в гала-ужине.

Поклонники королевской семьи также надеются, что некоторые из будущих королей и королев Европы также могут быть среди них, например, 19-летняя принцесса Катарина-Амалия из Нидерландов, 19-летняя принцесса Ингрид Александра из Норвегии, 21-летняя принцесса Бельгии Елизавета, и испанская принцесса Леонор, которой исполнилось 17 лет.

Впрочем, уже можно утверждать, что там точно будет принцесса Мария Кьяра де Бурбон-Сицилийская, которая, по слухам, встречается с принцем.

Принцесса Кьяра

Кьяру уже представили королеве Маргрете и они даже выпили вместе чай. А источники утверждают, что это хороший знак, ведь королева Дании "не пьет чай с кем попало".

В следующем месяце принц Дании Кристиан, который в настоящее время является вторым в очереди на престол после своего отца, примет участие в официальной церемонии, на которой он объявит о своем намерении соблюдать конституцию страны.

Принц Кристиан будет присутствовать на заседании Государственного совета, где сделает так называемое торжественное заявление о том, что он "намерен соблюдать конституцию".

После этого принц Кристиан сможет быть назначен главой государства. Но принц Кристиан не получит места в Государственном совете, пока не произойдет смена престола. На трон Дании он сядет только после своего отца, принца Фредерика.

Хоть во дворце и объявили о том, кто придет к принцу в гости, неясно, будут ли на празднике дети принца Иоахима, младшего сына королевы. Между ними возникла напряженность, когда Маргрете лишила их титулов принцев и принцесс.