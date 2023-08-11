Пэрис Хилтон продемонстрировала с сыном одинаковые подвески (фото)

Знаменитость показала, как подрос ее первенец.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон примерила с сыном одинаковые подвески. Кадрами с первенцем звезда соцсетей делится в своем Instagram.

Знаменитость опубликовала в Instagram Story короткое видео, на котором ее шестимесячный сын Феникс сидел в автокресле, когда они готовились сесть в машину, чтобы сесть на борт самолета.

В ролике звезду можно было увидеть в серой футболке с изображениями. Она также надела цветное ожерелье с подвеской из бисера, а также черную кепку на свои платиново-светлые волосы, которые были уложены в прическу.

Пэрис взяла малыша Феникса, которого она воспитывает со своим мужем Картером Реумом, из автокресла, чтобы положить его на руки.

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Феникс, их первый общий ребенок, был одет в белую футболку и коричневый комбинезон. Модель надела сыну волшебное розовое ожерелье, которое подходило к ее собственному.

В ролике Феникс с интересом смотрел на камеру, когда звездная мама приблизила его лицо.

Пэрис Хилтон с сыном Фото: скріншот Пэрис Хилтон с сыном Фото: Скріншот

Малыш родился в начале 2023 года с помощью суррогатной матери.

Напомним, Пэрис Хилтон в шляпе от Руслана Багинского посетила фестиваль.

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