Пэрис Хилтон с фиолетовыми волосами и в шляпе украинского бренда посетила фестиваль (фото)

Знаменитость в очередной раз выбирает головные уборы от Руслана Багинского.

Related video

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон появилась на публике в шляпке от украинского бренда. Снимками с недавнего фестиваля звезда соцсетей делится в своем Instagram.

Молодая мама посетила фестиваль Tomorrowland в головном уборе от львовского дизайнера Руслана Багинского.

"Кто догадался, что в этом году мой парик будет фиолетовым? Провели такое эпическое время! Не могу дождаться выступления на Main Stage сегодня вечером со @SteveAoki!" — отметила Хилтон.

Для громкого мероприятия она выбрала мини-платье с черным корсетом, черные ботинки и серебристую шляпу. А изюминкой лука стал фиолетовый парик знаменитости.

"Любим вас", — написали в комментариях представители украинского бренда.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Пэрис Хилтон

Ранее Пэрис Хилтон уже неоднократно выходила в свет в шляпках украинского бренда. Также Руслана Багинского выбирали Мадонна, Рианна, Майли Сайрус, Белла Хадид и другие звезды.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала, хочет ли еще детей.

Также Фокус писал о прогулке Пэрис Хилтон с первенцем в коляске за 180 тыс. грн.