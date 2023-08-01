Періс Гілтон з фіолетовим волоссям та в капелюсі українського бренду відвідала фестиваль (фото)

Знаменитість вкотре обирає головні убори від Руслана Багінського.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зʼявилася на публіці в капелюшку від українського бренду. Знімками з нещодавнього фестивалю зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram.

Молода мама відвідала фестиваль Tomorrowland у головному уборі від львівського дизайнера Руслана Багінського.

"Хто здогадався, що цього року моя перука буде фіолетовою? Провели такий епічний час! Не можу дочекатися виступу на Main Stage сьогодні ввечері з @SteveAoki!" — зазначила Гілтон.

Для гучного заходу вона обрала мінісукню з чорним корсетом, чорні черевики та сріблястого капелюха. А родзинкою луку стала фіолетова перука знаменитості.

"﻿Любимо вас", — написали в коментарях представники українського бренду.

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Періс Гілтон

Раніше Періс Гілтон уже неодноразово виходила у світ у капелюшках українського бренду. Також Руслана Багінського обирали Мадонна, Ріанна, Майлі Сайрус, Белла Хадід та інші зірки.

Нагадаємо, Періс Гілтон розповіла, чи хоче ще дітей.

Також Фокус писав про прогулянку Періс Гілтон з первістком у візочку за 180 тис. грн.