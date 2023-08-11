61-летняя Дженнифер Кулидж рассказала, что помешало ей иметь детей

Актриса призналась, что дети могли бы скрасить ее жизнь в Лос-Анджелесе, где ей сейчас скучно.

Актриса Дженнифер Кулидж, наиболее известная публике по ролям мамы Стифлера в "Американском пироге" и Тани Макуэйд в недавно нашумевшем сериале HBO "Белый лотос", призналась, что отказалась от материнства, потому что хотела оставаться молодой душой, а наличие детей заставило бы ее повзрослеть. Об этом звезда рассказала в интервью британскому GQ.

"Я очень, очень незрелая, думаю, это удерживает меня от детей, потому что я вроде, как ребенок. Может быть, если бы у меня были дети, мне пришлось бы повзрослеть", – подчеркнула она.

Кулидж думает, что больше бы ценила свою жизнь в Лос-Анджеоесе, если бы у нее были дети, а сейчас ей просто скучно там, где она живет.

Еще одна причина, почему она не родила, – привычка встречаться с сильными мужчинами.

"У меня никогда не было спокойного парня, который был бы просто полон радости, понимаете? Типа, тот, кто смеется над всеми вашими недостатками. Я никогда не выбираю себе такого", – призналась знаменитость. Дженнифер никогда не страдала от недостатка внимания, а в прошлом году и вовсе рассказала, что переспала с 200 мужчинами благодаря своей печально известной роли мамы Стифлера более двух десятилетий назад.

Картины "Блондинка в законе" и "Американский пирог" сделали имя Дженнифер нарицательным для любителей комедии, но ее роль в "Белом лотосе" еще больше прославила ее. Актриса получила награды "Золотой глобус", "Эмми", Critics Choice Awards и SAG Awards.

Недавно актриса, которая должна была вести "Субботним вечером в прямом эфире" до забастовки сценаристов, встретилась со звездой "Медведя" Джереми Алленом Уайтом в рамках серии интервью Variety "Актеры об актерах".

Она откровенно рассказала о своей карьере, размышляя о том, что она назвала "роковым недостатком" в дни своего раннего успеха в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Актриса поделилась, что никогда не имела планов построения долгосрочной карьеры:

"Теперь, когда я достаточно взрослая, чтобы по-настоящему оглянуться на свою жизнь и, конечно же, на свои ошибки, я вижу их много. Но у меня никогда не было никакой стратегии. Я просто ходила с работы на работу. Должна сказать, что совершила ужасную ошибку, не оседлав волну, которая у меня была в начале. Это было что-то вроде 90-х, когда у меня были "Блондинка в законе", "Лучший на шоу" и "Американский пирог". А потом была "История Золушки" и тому подобное. Но был момент. Была волна, на которой я действительно могла бы подняться, но я сильно отвлеклась. Я начала преследовать парней. Я просто думала, что у меня есть вся моя жизнь. Я получила несколько работ, но у меня не было плана. И я думаю, что это был мой фатальный недостаток, потому что требовалось так много времени, чтобы потом что-то заработало".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Кулидж попала в рейтинг самых влиятельных людей 2023 года по версии Time.