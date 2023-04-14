Дженнифер Кулидж попала в рейтинг самых влиятельных людей 2023 года по версии Time

Дженнифер Кулидж оказалась на вершине списка 100 самых влиятельных личностей, который каждый год оглашается известным журналом.

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Дженнифер Кулидж украсила обложку журнала Time, посвященного самым влиятельным личностям этого года. Актриса, которая в последнее время стала больше присутствовать в мире кино и телевидения, оказалась на самом верху престижного списка. В интервью для обложки звезда поговорила со своей соседкой по комнате Мией Фэрроу.

Сериал "Белый лотос", в котором Кулидж сыграла одну из главных ролей, получил больше наград и номинаций, чем когда-либо за ее тридцатилетнюю карьеру, а приветственные речи актрисы стали вирусными на социальных платформах. Молодое поколение, которое раньше, возможно, не так хорошо знало актрису, теперь приняло ее как родную из-за ее интересной личности. Именно поэтому, согласно журналу Time, она заслужила звание иконы и высокий рейтинг в списке.

"Как будто я была Спящей красавицей, которая до сих пор была заперта в ящике под кроватью или что-то в этом роде. И теперь, когда я вышла, я так счастлива, что они вытащили меня из этой коробки, потому что так намного лучше". — пошутила 61-летняя актриса, получившая в начале этого года две премии SAG и "Золотой глобус" за роль Тани в сериале.

Дженнифер Кулидж в сериале "Белый лотос" Фото: Скриншот

Также в интервью для журнала она посоветовала молодым женщинам меньше беспокоиться о том, привлекательны ли они, и принимать себя такими, какие они есть.

"Большую часть своей жизни я потратила впустую, пытаясь расположить к себе мальчиков, которые не хотели меня, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе и своих делах, — призналась звезда, которая еще не нашла настоящую любовь в жизни, но с оптимизмом продолжает поиски. — Я думаю, что мы можем позаботиться о себе в первую очередь. Если мужчина придет, это здорово, но если он не придет, это тоже здорово".

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time.

Также Фокус писал историю успеха Дженнифер Кулидж.