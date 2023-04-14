Дженніфер Кулідж потрапила до рейтингу найвпливовіших людей 2023 року за версією Time

Дженніфер Кулідж опинилася на вершині списку 100 найвпливовіших особистостей, який кожного року оголошує відомий журнал.

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Дженніфер Кулідж прикрасила обкладинку журналу Time, присвяченого найвпливовішим особам цього року. Акторка, яка останнім часом стала більш присутньою у світі кіно й телебачення, опинилася на самому верху престижного списку. В інтерв'ю для обкладинки зірка поговорила зі своєю сусідкою з кімнати Мією Ферроу.

Чому Дженніфер Кулідж потрапила до списку

Серіал "Білий лотос", у якому Кулідж зіграла одну з головних ролей, отримав більше нагород і номінацій, ніж будь-коли за її тридцятирічну кар'єру, а вітальні промови акторки стали вірусними на соціальних платформах. Молоде покоління, яке раніше, можливо, не так добре знало акторку, тепер прийняло її як рідну через її цікаву особистість. Саме тому, згідно з журналом Time, вона заслужила звання ікони та високий рейтинг у списку.

"Ніби я була Сплячою красунею, яка досі була замкнена в ящику під ліжком або щось у цьому роді. І тепер, коли я вийшла, я така щаслива, що вони витягли мене з цієї коробки, тому що так набагато краще", — пожартувала 61-річна акторка, яка отримала на початку цього року дві премії SAG і "Золотий глобус" за роль Тані в серіалі.

Дженніфер Кулідж у серіалі "Білий лотос" Фото: Скриншот

Також в інтерв'ю для журналу вона порадила молодим жінкам менше турбуватися про те, чи привабливі вони, і приймати себе такими, якими вони є.

"Більшу частину свого життя я даремно витратила, намагаючись привернути до себе хлопчиків, які не хотіли мене, замість того, щоб зосередитися на роботі та своїх справах, — зізналася зірка, яка ще не знайшла справжнього кохання в житті, але з оптимізмом продовжує пошуки. — Я думаю, що ми можемо подбати про себе в першу чергу. Якщо чоловік прийде, то це класно, але якщо він не прийде, це теж класно".

Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією американського журналу Time.

Також Фокус писав історію успіху Дженніфер Кулідж.