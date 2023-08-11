Сын Мадонны закрыл певицу от папарацци (фото)

Выход артистки произошел накануне ее 65-го дня рождения.

Сын Мадонны закрыл певицу от папарацци на публике. Об этом пишет Page Six.

Артистка, которая недавно перенесла госпитализацию, была замечена со своим 17-летним сыном Дэвидом Бандой. Поп-звезда выглядела здоровой и в хорошем настроении, когда наследник обнял ее в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Многодетная мама надела синюю спортивную кофту в сочетании с черными спортивными штанами и кепкой с надписью "Духовно голодная".

Что касается ее сына, он носил черный спортивный костюм, солнцезащитные очки и наушники на шее, когда толкал чемодан Louis Vuitton.

На одном снимке видно, как Дэвид закрывает лицо своей звездной мамы, а она прячется за своими черными очками.

Певицу также сопровождал мужчина, который был ее телохранителем.

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Мадонна с сыном

Этот выход стал одним из первых публичных появлений Мадонны после того, как она объявила об отложении своего тура из-за страха за здоровье.

В июне 2023 года эпатажная артистка была срочно доставлена в больницу после того, как оказалось, что она потеряла сознание.

Мадонна с сыном

Напомним, Мадонна примерила несколько откровенных корсетов.

Также Фокус писал о переносе мирового турне Мадонны из-за проблем со здоровьем.