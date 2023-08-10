64-летняя Мадонна примеряла несколько эффектных корсетов (фото)

Королева поп-музыки явно чувствует себя лучше и вернулась к эпатажным образам.

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64-летняя американская певица Мадонна поделилась серией новых фотографий в своем Instagram-аккаунте, на которых продемонстрировала несколько пикантных образов.

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Знаменитость, которая сейчас занимается восстановлением здоровья после госпитализации в отделение интенсивной терапии, в подписи к публикации поразмышляла о своем отложенном мировом турне "Celebration".

"Вся нарядная и некуда идти. Но скоро, очень скоро, я поеду к тебе. #celebrationtour".

На снимках королева поп-музыки в пышном черном корсете с массивной бриллиантовой цепочкой повернула плечи к камере и продемонстрировала яркий макияж. На другом фото Мадонна находится в ванной комнате, сидя на унитазе рядом с биде, на ней большой черный крест и она смотрит в потолок в другом корсетном боди.

Мадонна Фото: Instagram @madonna

На третьем снимке она закрывает лицо черной кружевной вуалью, сжимая ручку черной сумки и сочетая еще один корсет с парой черных атласных боксеров Balenciaga (775 долларов).

Мадонна Фото: Instagram @madonna

На еще одном кадре певица показывает поклонникам крупным планом свои украшения, в том числе огромные бриллиантовые кольца. Она сочетала свои драгоценности с парой черных кожаных перчаток без пальцев, юбкой в сеточку и корсетом.

Напомним, накануне Мадонна вышла на публику в образе total black.

Ее выход произошел после того, как звезда сообщила поклонникам, что она перенесет даты своего мирового турне "Celebration", состоящего из 84 концертов.

Также Фокус писал, что Мадонна очень гордиться своими детьми, которые были рядом с ней в трудный момент.