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Стиль жизни

Мадонна призналась, что очень гордится своими детьми (фото)

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Фото: Getty Images | Мадонна с дочерью Лурдес Леон

Мадонна поблагодарила своих детей за то, что они поддержали ее в трудную минуту, в частности, когда у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

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64-летняя американская певица Мадонна призналась, что в восторге от того, что ее дети были рядом с ней в трудные моменты. Икона поп-музыки поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фото вместе с трогательной подписью, размышляя о прошедшем месяце после ее госпитализации.

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На одном снимке она запечатлена со своим первенцем, 26-летней Лурдес Леон, которая показала знак мира, позируя со своей звездной матерью.

"Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство. Месяц вне больницы, и я могу поразмышлять", — начала Мадонна.

Мадонна и Лурдес Леон Fullscreen
Мадонна и Лурдес Леон
Фото: Instagram @madonna

На другом снимке артистка обнимает своего 17-летнего сына Дэвида.

"Как Мать, вы действительно можете увязнуть в потребностях своих детей и, казалось бы, бесконечном даянии. Но когда фишки были на исходе, мои дети действительно пришли ко мне. Я увидела в них ту сторону, которую никогда раньше не видела. Это имело большое значение. Как и любовь и поддержка моих друзей", — продолжила в подписи к публикации знаменитость.

Мадонна с сыном Fullscreen
Мадонна с сыном
Фото: Instagram @madonna

В пост была включена фотография Мадонны, держащей фотографию в рамке.

Она объяснила: "Если вы увеличите изображение, которое я держу в руках, вы увидите полароид, сделанный Энди Уорхолом с изображением Кита Харинга в куртке с нарисованным на ней лицом Майкла Джексона. Идеальный треугольник Сияния. Художник, затронувший так много жизней, в том числе и мою. Я рыдала, когда открыла этот подарок, потому что поняла, как мне повезло, что я жива. И как же мне повезло, что я знала этих людей и многих других, которых уже нет".

Мадонна Fullscreen
Мадонна
Фото: Instagram @madonna

Мадонна поблагодарила своего менеджера Гая Осири за подарок, а затем написала: "И спасибо всем моим ангелам, которые защитили меня и позволили мне остаться, чтобы закончить свою работу!"

Напомним, в июне менеджер Мадонны рассказал, что у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии". Согласно инсайдерской информации зарубежных СМИ, знаменитость нашли без сознания в ее доме.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что причиной госпитализации стала передозировка наркотиками, однако официального подтверждения она не получила.

По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своему туру в честь 40-летия творческой деятельности.

Ранее Фокус писал, что Мадонна довела себя до такого состояния, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами.