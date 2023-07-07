Мадонна попала в больницу из-за передозировки, — СМИ

По данным издания, бессознательной артистке сделали инъекцию наркана, лекарственного средства, блокирующего эффекты опиоидов.

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64-летняя американская певица Мадонна попала в больницу, вероятно, из-за передозировки. Об этом пишет Radar Online.

Эпатажную артистку якобы оживили с помощью наркана (лекарственное средство, блокирующее эффекты опиоидов, в частности при передозировке, — ред.) до того, как она попала в отделение интенсивной терапии в конце июня 2023 года.

Согласно новому отчету, когда Мадонну обнаружили в ее доме без сознания, те, кто, как сообщается, нашли ее "бездыханное тело", якобы сделали инъекцию наркана.

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Мадонна Фото: madonna

Однако издание утверждает, что наркан также использовался для борьбы с септическим шоком. По данным Radar, нет никаких доказательств того, что поп-звезда пережила передозировку.

Менеджер Мадонны рассказал, что у его клиентки "развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии".

Он пояснил, что Мадонна "все еще находится под медицинским наблюдением" и что "ожидается полное выздоровление".

Мадонна Фото: Instagram madonna

Напомним, подруга Мадонны рассказала о состоянии знаменитости.

Также Фокус писал о том, почему Мадонна проигнорировала признаки болезни.