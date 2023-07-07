Мадонна потрапила до лікарні через передозування, — ЗМІ

За даними видання, безпритомній артистці зробили інʼєкцію наркану, лікарського засобу, що блокує ефекти опіоїдів.

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64-річна американська співачка Мадонна потрапила до лікарні, ймовірно, через передозування. Про це пише Radar Online.

Епатажну артистку нібито оживили за допомогою наркану (лікарський засіб, що блокує ефекти опіоїдів, зокрема при передозуванні, — ред.) до того, як вона потрапила до відділення інтенсивної терапії наприкінці червня 2023.

Згідно з новим звітом, коли Мадонну виявили в її будинку непритомною, ті, хто, як повідомляється, знайшли її "бездиханне тіло", нібито зробили ін’єкцію наркану.

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Мадонна Фото: madonna

Однак видання стверджує, що наркан також використовувався для боротьби із септичним шоком.

За даними Radar, немає жодних доказів того, що поп-зірка пережила передозування.

Менеджер Мадонни розповів, що у його клієнтки "розвинулась серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії".

Він пояснив, що Мадонна "все ще перебуває під медичним наглядом" і що "очікується повне одужання".

Мадонна Фото: Instagram madonna

Нагадаємо, подруга Мадонни розповіла про стан знаменитості.

Також Фокус писав про те, чому Мадонна проігнорувала ознаки хвороби.