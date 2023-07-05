Подруга Мадонни розповіла про стан співачки

Напередодні артистка заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією".

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Подруга Мадонни Розі О’Доннелл розповіла про стан здоровʼя співачки.

За словами американської телеведучої та комедійної акторки, Мадонні вже краще. Розі О’Доннелл поділилася архівним фото з поп-дівою та позитивною інформацією про стан здоров’я артистки після того, як вона була госпіталізована з гострою інфекцією.

Представники 64-річної Мадонни підтвердили, що вона заразилася "серйозною бактеріальною інфекцією", але очікується, що вона повністю одужає.

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Розі О"Доннелл та Мадонна Фото: Скріншот

"Вона одужує вдома – вона в цілому дуже сильна", — зазначила телеведуча.

Коли інший запитав про співачку, Розі відповіла: "Вона в нормі".

Вважається, що Мадонна була оточена турботою своєї старшої дочки Лурдес, 26, а також іншими дітьми, включаючи синів Рокко, 22, і Девіда Банду, 17, яких помітили в Нью-Йорку біля квартири артистки.

Раніше стало відомо, що співачка була виписана з лікарні через кілька днів і була доставлена назад до свого будинку в Нью-Йорку на приватній машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, чому Мадонна проігнорувала ознаки своєї хвороби.

Також Фокус писав про страх рідних втратити Мадонну.