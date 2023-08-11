Сын Бекхэма повторил модный эксперимент своего отца

Как и его отец, Ромео Бекхэм играет в футбол и ищет свой стиль в моде.

20-летний сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма, Ромео, не только пошел по стопам отца, став нападающим профессионального английского футбольного клуба "Брентфорд Б.", но и копирует его модные образы. В историях на Facebook Дэвид поделился снимком, на котором показал, что его сын сделал такую же стрижку, как когда-то была у него, и выбрил две полоски на брове.

"Хорошо выглядишь, Ромео", – подписал кадр Дэвид, поставив для сравнения свое архивное фото.

Ромео Бекхэм Фото: David Beckham/Facebook

До того как подписать контракт с "Брэнтфордом", Ромео был полузащитником американского клуба "Интер Майами", которым владеет его отец. Последний посчитал, что опыт выступлений в Англии поспособствует прогрессу сына. Кстати, одним из одноклубников Бекхэма-младшего стал украинец Егор Ярмолюк.

Но вернемся к моде. Ранее Бекхэм признавался, что ему нравится бритая голова.

"Я всегда любил бритую голову, потому что это было легко. С ней ничего не нужно было делать, поэтому мне понравилась эта прическа".

Он также добавил, что видит, как изменился его стиль:

"Сейчас я оглядываюсь назад и не уверен, но я всегда чувствовал, что всегда ношу правильную одежду в то время. Я просто любил моду. Я любил носить разные вещи, разную одежду и тому подобное".

Ранее Фокус писал, что всплыли новые подробности ссоры герцогов Сассекских и семьи Бекхэмов. По словам инсайдеров, Дэвид был в ярости от обвинений, озвученных в его сторону.