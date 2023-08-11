Дрю Берримор объяснила, почему забирает у детей гаджеты

Актриса отметила, что никого не осуждает за гаджеты, но по отношению к своим дочерям ведет себя строго.

48-летняя американская актриса Дрю Бэрримор, которая является мамой двух дочек, 10-летней Олив и девятилетней Фрэнки, призналась, что ограничивает детей в их пользовании iPad. Об этом она рассказала в беседе с Better Homes and Gardens.

По словам Дрю, она старается больше времени уделять живому общению с девочками.

"Мы смотрим массу фильмов и сериалов, поэтому я никого не осуждаю за гаджеты. Но когда дело доходит до моих детей, я не большой поклонник личной электроники, такой как iPad. Во время пандемии, когда обучение в школах было дистанционным, детей заставляли работать на отдельных устройствах, и мне это не нравилось. Теперь я храню айпады в запертом сейфе, и они достаются детям только в особых случаях. Я бы предпочла, чтобы мы все трое легли в мою кровать и смотрели вместе кино", – поделилась актриса.

В интервью она также поделилась своей страстью ко всему, что связано с дизайном интерьера.

Помимо актерской карьеры, у Дрю есть линия косметики, одноименный журнал, кулинарная книга и коллекция товаров для дома для Walmart. Актриса постоянно находится в поиске нового дизайнерского вдохновения.

У Бэрримор есть своя линейка косметики

"Я буду гоняться за кем-то по улице и спрашивать: "Могу ли я сфотографировать вашу обувь? Это идеальный коралл. И затем, как только я найду подобное вдохновение, я буду искать, пока не найду, к чему его применить. Иначе я сойду с ума от страсти без выхода", – добавила Бэрримор.

Актриса заявила, что серьезно думала о том, чтобы уйти из кино.

"Было долгое время, когда я думала, что смогу заняться дизайном интерьеров, и это сделает меня счастливой. Я могла бы экономить и делать покупки. Я могла бы делать вещи уникальными — я никогда не буду шаблонной. Я думала, что могла бы даже сделать шоу об этом. И именно к этому я и шла, когда мне позвонили и спросили: "Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать ток-шоу?"".

Дрю призналась, что обожает работать над дизайном интерьеров

Запуская свою косметическую линию "Цветочная красота", Дрю вспомнила ценный бизнес-совет, который дал ей ее бывший свекр Арье Копельман. Выдающаяся карьера Копельмана включала в себя должность президента и главного операционного директора Chanel, а также опыт работы в рекламе. В то время Бэрримор думала над тем, какую цветовую схему применить к своей упаковке.

Копельман призвал ее выделиться среди конкурентов, найдя нишу на рынке:

"Его совет был: "Выйди и посмотри на все. Затем спроси себя, чего ты еще не видела, и сделай это". Это был такой блестящий урок от него, и он сделал все настолько ясным, потому что дизайн действительно заключается в заполнении дыр на рынке и поиске решений, как жить. Это не исходит из эфирного, артистического места".

Ранее Фокус писал, что в прошлом году Дрю Бэрримор призналась в том, что начала много пить после развода с мужем.