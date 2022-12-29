Дрю Бэрримор призналась, что начала много пить после развода с мужем

Если и есть знаменитость, которая умеет быть откровенной и честной, несмотря на то, что ее смотрят миллионы людей, то это Дрю Бэрримор.

Related video

Звезда никогда не уклонялась от открытости, будь то празднование достижений или откровение о своих трудностях и травмах. В недавнем интервью журналу People 47-летняя актриса Дрю Бэрримор рассказала о том, как переживала развод в 2016 году. С 2011 по 2016 год звезда состояла в отношениях с арт-консультантом Уиллом Копельманом.

Звезда фильмов "Воспламеняющая взглядом" и "Ангелы Чарли" призналась, что после развода с мужем стала злоупотреблять алкоголем.

"Бывают моменты, когда вы смотрите на кого-то, кого считаете сильным человеком, а потом видите его в подавленном состоянии. Я была таким человеком. Я сломалась. Я просто пыталась заглушить боль и почувствовать себя лучше. Алкоголь помог мне в этом", — заявила Дрю.

По словам знаменитости, она обратилась за помощью, прошла терапию, которая помогла ей избавиться от алкогольной зависимости.

В настоящее время карьера актрисы находится на вершине. Шоу Дрю Бэрримор, рейтинги которого, как сообщается, подскочили на 70 процентов, является самым быстрорастущим дневным шоу. Однако, как отмечает Дрю, это произошло после "невероятно трудных" лет, которые стали последствиями ее развода.

От брака с Уиллом Копельманом у Дрю Бэрримор двое дочерей. В 2012 году родилась дочь Олив, а в 2014 году – Фрэнки.

Напомним, недавно в откровенной беседе с Вупи Голдберг знаменитая актриса призналась, что не была в "интимных отношениях" с момента развода с Уиллом Копельманом в 2016 году.