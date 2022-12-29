Дрю Беррімор зізналася, що почала багато пити після розлучення з чоловіком

Якщо і є знаменитість, яка вміє бути відвертою та чесною, незважаючи на те, що її дивляться мільйони людей, то це Дрю Беррімор.

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Зірка ніколи не ухилялася від відкритості, чи то святкування досягнень, чи одкровення про свої труднощі й травми. У недавньому інтерв'ю журналу People 47-річна акторка Дрю Беррімор розповіла про те, як переживала розлучення у 2016 році. З 2011 по 2016 рік зірка була в стосунках із артконсультантом Віллом Копельманом.

Зірка фільмів "Та, що породжує вогонь" і "Ангели Чарлі" зізналася, що після розлучення з чоловіком почала зловживати алкоголем.

"Бують моменти, коли ви дивитеся на когось, кого вважаєте сильною людиною, а потім бачите її в пригніченому стані. Я була такою людиною. Я зламалася. Я просто намагалася заглушити біль і почуватися краще. Алкоголь допоміг мені в цьому", — заявила Дрю.

За словами знаменитості, вона звернулася за допомогою, пройшла терапію, яка допомогла їй позбутися алкогольної залежності.

Наразі кар'єра акторки перебуває на вершині. Шоу Дрю Беррімор, рейтинги якого, як повідомляється, підскочили на 70 відсотків, є денним шоу, яке росте найшвидше. Однак, як зазначає Дрю, це сталося після "неймовірно важких" років, які стали наслідками її розлучення.

Від шлюбу з Віллом Копельманом у Дрю Беррімор двоє дочок. 2012 року народилася дочка Олів, а 2014 року — Френкі.

Нагадаємо, нещодавно у відвертій бесіді з Вупі Голдберг знаменита акторка зізналася, що не була в "інтимних стосунках" із моменту розлучення з Віллом Копельманом у 2016 році.