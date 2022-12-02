Дрю Беррімор зізналася, що в неї не було сексу з 2016 року

Акторка та модель зізналася, що після свого розлучення з арт-консультантом Віллом Копельманом була самотня та обходилася без інтимних побачень.

Related video

47-річна Дрю Беррімор, зірка фільмів "Займиста поглядом" та "Ангели Чарлі", у відвертій бесіді з Вупі Голдберг зізналася, що не була в "інтимних стосунках" із моменту розлучення з Віллом Копельманом у 2016 році. Про це пише Daily Mail.

Але вона відразу зізналася, що вже знову почала ходити на побачення.

"Оскільки минуло стільки років, я почала трохи хвилюватися, ніби мені було надто добре в моїй самоті", — пожартувала Дрю.

Вупі Голдберг, яка зазначила, що зараз її саму не цікавлять серйозні стосунки, порадила колезі почати з випадкових приємних побачень, оскільки вона "повертається в гру" після довгої перерви.

Беррімор розповідала про свою помірність у своєму відеоблозі та зазначила, що її "ставлення до сексу дійсно змінилося".

"У майже 48 років у мене зовсім інші почуття до близькості, ніж у юності. У мене не було батьків-зразків для наслідування, і я спілкувалася з людьми по-дорослому з найніжнішого віку!" — пояснила акторка, яка почала зніматися у віці 11 місяців, а вже в 13 років спробувала кокаїн. У 16 років вона була заручена із сином відомого голлівудського продюсера, а про її проблеми з алкоголем писали всі таблоїди.

[ + – ] Дрю Беррімор у юності

Раніше вона говорила, що "в сексі вона шукає спілкування, визнання, збудження, задоволення, веселощів і пригод".

Оскільки в неї немає "машини часу" чи іншого способу змінити своє минуле, зараз вона вважає за краще дивитися на нього "через призму позитиву".

"Після народження двох дітей та розлуки з їхнім батьком, я перемкнула свою увагу на доньок і на себе", — уточнила Дрю.

[ + – ] Дрю Беррімор із колишнім чоловіком Віллом Копельманом Фото: Getty Images

Потім вона подякувала своєму терапевту за те, що той сказав їй: "Секс — це не кохання! Це вираження кохання". Я все життя шукала такі слова, які б допомогли мені зрозуміти різницю, і тепер, завдяки йому, в мене є", — зазначила зірка.

Дрю Беррімор зізналася, що хотіла б вона в юності бути схожою на себе справжню. І бути більш розсудливою.

Нагадаємо, Дрю Беррімор рано подорослішала й уже у 14 років опинилася у реабілітаційному центрі після спроби самогубства. У 16 років вона вже була заручена, і двічі побувала заміжня, перш ніж у 2012 році вийти за арт-консультанта Вілла Копельмана, сина колишнього директора компанії Chanel Арі Копельмана. Пара розлучилася у 2016 році. Але вони залишилися друзями і разом виховують дочок Френкі й Олів.

Раніше в подкасті Дрю Беррімор розповідала про свій багатий сексуальний досвід. І зізналася, що "перепробувала все".