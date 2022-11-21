Дрю Беррімор розповіла про багатий сексуальний досвід

Голлівудська акторка була тричі заміжня.

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47-річна акторка та телеведуча Дрю Беррімор розповіла слухачам подкасту "Новини Дрю", що мала різний сексуальний досвід. Про це пише Pagesix.

"Слухай, я перепробувала все. У мене було все, ось чому мені зараз так нудно", — висловилася знаменитість у спілкуванні з гостем свого подкасту Россом Метьюсом.

Беррімор пояснила, що не впевнена, що їй "все подобається", сказавши: "Я просто хотіла спробувати. Ті дні давно минули. Коли я була молодша, у мене була вся енергія у світі. Але зараз ні".

У спілкуванні із запрошеним гостем зірка заявила, що вона не потребує сексу.

"Я не та людина, якій потрібен секс і яка повинна виходити на вулицю, щоб спілкуватися з людьми на цьому рівні", — зазначила Беррімор.

Голлівудська акторка була тричі заміжня. Перший шлюб із власником ірландського бару Джеремі Томасом протримався шість тижнів, а другий із колегою по цеху Томом Гріном — 15 місяців.

Третій шлюб з арт-консультантом Віллом Копелманом виявився вдалим і тривав із 2012 року по 2016 рік. За цей час у них народилося дві дочки: Олів і Френкі. Після розлучення Дрю довгий час не мала інтимних стосунків.

[ + – ] Дрю Беррімор та Вілл Копелман, 2015 рік Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дрю є виконавчим продюсером і веде своє власне денне ток-шоу на каналі CBS вже три сезони.

Раніше Дрю Беррімор опублікувала відео де падає прямо на сцені під час зйомок шоу. Голлівудська акторка іноді любить посміятися над собою.