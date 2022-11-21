Дрю Бэрримор рассказала о богатом сексуальном опыте

Голливудская актриса была трижды замужем.

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47-летняя актриса и телеведущая Дрю Бэрримор рассказала слушателям подкаста "Новости Дрю", что у нее был разный сексуальный опыт. Об этом пишет Pagesix.

"Слушай, я перепробовала все. У меня было все, вот почему мне сейчас так скучно", — высказалась знаменитость в общении с гостем своего подкаста Россом Мэтьюсом.

Бэрримор пояснила, что не уверена, что ей "все нравится", сказав: "Я просто хотела попробовать. Те дни давно прошли. Когда я была моложе, у меня была вся энергия в мире. Но сейчас нет".

В общении с приглашенным гостем звезда заявила, что она не нуждается в сексе.

"Я не тот человек, которому нужен секс и который должен выходить на улицу, чтобы общаться с людьми на этом уровне", — отметила Бэрримор.

Голливудская актриса была трижды замужем. Первый брак с владельцем ирландского бара Джереми Томасом продержался шесть недель, а второй с коллегой по цеху Томом Грином — 15 месяцев.

Третий брак с арт-консультантом Уиллом Копелманом оказался более удачным и длился с 2012 года по 2016 год. За это время у них родилось двое дочерей: Олив и Фрэнки. После развода Дрю долгое время не имела интимных отношений.

[ + – ] Дрю Бэрримор и Уилл Копелман, 2015 год Фото: Getty Images

Напомним, что Дрю является исполнительным продюсером и ведет свое собственное дневное ток-шоу на канале CBS уже три сезона.

Ранее Дрю Бэрримор опубликовала видео, где падает прямо на сцене во время съемок шоу. Голливудская актриса иногда любит посмеяться над собой.