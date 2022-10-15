Актриса Дрю Бэрримор показала, как шлепнулась со стула прямо на сцене

Голливудская актриса Дрю Бэрримор иногда любит посмеяться над собой и в этот раз опубликовала видео, где падает прямо на сцене.

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Соответствующий короткий видеоролик звезда разместила на странице в Instagram.

Отмечается, что на видео, которое снято на недавних съемках ее шоу, Дрю пытается сесть за пианино, но теряет равновесие и падает прямо на сцене.

Фото: Getty Images

К счастью, Бэрримор серьезных травм не получила и даже посмеялась над ситуацией.

"Когда Jax сбивает с ног", – подписала видео актриса.

В свою очередь американская певица Jax, которая и стала гостьей в шоу Бэрримор, так отреагировала на инцидент: "Когда я говорю тебе, что мое сердце на самом деле перестало биться в этот момент".

Поклонники актрисы оценили чувство юмора кумира и признались, что в восторге от нее: "Дрю такая нормальная. Она так приземлена!", "Пианино… это не для каждого", "Доказательство того, что Дрю умеет действительно ошеломлять".

Ранее Фокус писал о том, что Дрю Бэрримор показала фото без макияжа.