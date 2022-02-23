Дрю Бэрримор показала фото без макияжа

Актрисе Дрю Бэрримор исполнилось 47 лет.в В честь дня рождения она опубликовала несколько фото, на которых позировала без макияжа.

Актриса Дрю Бэрримор выглядит отлично и не стесняется своего возраста, поэтому часто публикует фото в Instagram без фильтров. Накануне знаменитость отпраздновала свой 47-й день рождения, в честь чего поделилась с поклонниками селфи, на котором позирует без макияжа. Как пишет Нollywoodlife, фанаты актрисы были в восторге, а публикация набрала более 200 тысяч лайков. На снимке Дрю выглядит свежей и отдохнувшей.

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В интервью журналистам Дрю однажды рассказывала, что начала уделять внимание уходу за кожей лица только после 30 лет. Фото без мейка актриса публикует не в первый раз. Прошлым летом она позировала в серой домашней футболке.

Как писал ранее Фокус, в последнее время среди знаменитостей наблюдается тренд на естественность. Так недавно 49-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась сияющей и свежей кожей лица, опубликовав на своей странице в Instagram селфи, где позирует без макияжа.