Дрю Беррімор показала фото без макіяжу

Акторці Дрю Беррімор виповнилося 47 років. На честь дня народження вона опублікувала кілька фото, на яких позувала без макіяжу.

Акторка Дрю Беррімор виглядає чудово і не соромиться свого віку, тому часто публікує фото в Instagram без фільтрів. Напередодні знаменитість відсвяткувала свій 47 день народження, на честь чого поділилася з шанувальниками селфі, на якому позує без макіяжу. Як пише Нollywoodlife, фанати акторки були в захваті, а публікація набрала понад 200 тисяч лайків. На знімку Дрю виглядає свіжою та ніби після відпочинку.

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В інтерв'ю журналістам Дрю одного разу розповідала, що почала приділяти увагу догляду за шкірою обличчя лише після 30 років. Фото без мейку акторка публікує не вперше. Минулого літа вона позувала в сірій домашній футболці.

Як писав раніше Фокус, останнім часом серед знаменитостей спостерігається тренд на природність. Так нещодавно 49-річна американська акторка Гвінет Пелтроу похвалилася свіжою шкірою обличчя, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram селфі, де позує без макіяжу.