Акторка Дрю Беррімор показала, як упала зі стільця прямо на сцені
Голлівудська акторка Дрю Беррімор іноді любить посміятися із себе й цього разу опублікувала відео, де падає прямо на сцені.
Відповідний короткий відеоролик зірка розмістила на сторінці в Instagram.
Зазначається, що на відео, яке зняте на нещодавніх зйомках її шоу, Дрю намагається сісти за піаніно, але втрачає рівновагу та падає прямо на сцені.
На щастя, Беррімор серйозних травм не зазнала та навіть посміялася із ситуації.
"Коли Jax збиває з ніг", — підписала відео акторка.
Зі свого боку, американська співачка Jax, яка й стала гостею в шоу Беррімор, так відреагувала на інцидент: "Коли я кажу тобі, що моє серце насправді перестало битися в цей момент".
Шанувальники акторки оцінили почуття гумору кумира та зізналися, що в захваті від неї: "Дрю така нормальна. Вона така приземлена!", "Піаніно… це не для кожного", "Доказ того, що Дрю вміє справді приголомшувати".
Раніше Фокус писав, що Дрю Беррімор показала фото без макіяжу.