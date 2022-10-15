Акторка Дрю Беррімор показала, як упала зі стільця прямо на сцені

Голлівудська акторка Дрю Беррімор іноді любить посміятися із себе й цього разу опублікувала відео, де падає прямо на сцені.

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Відповідний короткий відеоролик зірка розмістила на сторінці в Instagram.

Зазначається, що на відео, яке зняте на нещодавніх зйомках її шоу, Дрю намагається сісти за піаніно, але втрачає рівновагу та падає прямо на сцені.

Фото: Getty Images

На щастя, Беррімор серйозних травм не зазнала та навіть посміялася із ситуації.

"Коли Jax збиває з ніг", — підписала відео акторка.

Зі свого боку, американська співачка Jax, яка й стала гостею в шоу Беррімор, так відреагувала на інцидент: "Коли я кажу тобі, що моє серце насправді перестало битися в цей момент".

Шанувальники акторки оцінили почуття гумору кумира та зізналися, що в захваті від неї: "Дрю така нормальна. Вона така приземлена!", "Піаніно… це не для кожного", "Доказ того, що Дрю вміє справді приголомшувати".

Раніше Фокус писав, що Дрю Беррімор показала фото без макіяжу.