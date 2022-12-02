Дрю Бэрримор призналась, что у нее не было секса с 2016 года

Актриса и модель призналась, что после своего развода с арт-консультантом Уиллом Копельманом была одинока и обходилась без интимных свиданий.

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47-летняя Дрю Бэрримор, звезда фильмов "Воспламеняющая взглядом" и "Ангелы Чарли", в откровенной беседе с Вупи Голдберг призналась, что не была в "интимных отношениях" с момента развода с Уиллом Копельманом в 2016 году. Об этом пишет Daily Mail.

Но, впрочем, она сразу призналась, что уже вновь начала ходить на свидания.

"Поскольку прошло столько лет, я начала немного волноваться, как будто мне было слишком хорошо в моем одиночестве", — пошутила Дрю.

Вупи Голдберг, которая отметила, что сейчас ее саму не интересуют серьезные отношения, посоветовала коллеге начать со случайных приятных свиданий, поскольку она "возвращается в игру" после долгого перерыва.

Бэрримор рассказывала о своем воздержании в своем видео-блоге и отметила, что ее "отношение к сексу действительно поменялось".

"В почти 48 лет у меня совершенно другие чувства к близости, чем в юности. У меня не было родителей-образцов для подражания, и я общалась с людьми по-взрослому с самого нежного возраста!", — пояснила актриса, которая начала сниматься в возрасте 11 месяцев, а уже в 13 лет попробовала кокаин. В 16 лет она была помолвлена с сыном известного голливудского продюсера, а про ее проблемы с алкоголем писали все таблоиды.

[ + – ] Дрю Бэрримор в юности

Ранее она говорила, что "в сексе она ищет общения, признания, возбуждения, удовольствия, веселья и приключений".

Поскольку у нее нет "машины времени" или иного способа изменить свое прошлое, сейчас она предпочитает смотреть на него "через призму позитива".

"После рождения двух детей и разлуки с их отцом, я переключила свое внимание на дочек и на себя", — уточнила Дрю.

[ + – ] Дрю Бэрримор с бывшим супругом Уиллом Копельманом Фото: Getty Images

Затем она поблагодарила своего терапевта за то, что тот сказал ей: "Секс — это не любовь! Это выражение любви". Я всю жизнь искала такие слова, которые помогли бы мне понять разницу, и теперь, благодаря ему, у меня есть", — отметила звезда.

Дрю Бэрримор призналась, что хотела бы она в юности быть похожей на себя настоящую. И быть более рассудительной.

Напомним, Дрю Бэрримор рано повзрослела и уже в 14 лет оказалась в реабилитационном центре после попытки самоубийства. В 16 лет она уже была помолвлена, и дважды побывала замужем, прежде чем в 2012 году выйти за арт-консультанта Уилла Копельмана, сына бывшего директора компании Chanel Ари Копельмана. Пара развелась в 2016 году. Но они остались друзьями и вместе воспитывают дочерей Фрэнки и Олив.

Ранее в подкасте Дрю Бэрримор рассказывала о своем богатом сексуальном опыте. И призналась, что "перепробовала все".