12 августа 2023 года: апостолов Силы, Силуана, Андроника и других — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя лениться, переедать и пить алкоголь.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Апостолы от 70 Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Вскоре Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан – в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.

Что нельзя делать 12 августа:

лениться;

переедать и пить алкоголь;

заключать важные сделки.

Народные приметы и поверья:

перед рассветом ярко мерцают звезды – будет много осадков;

паутина летает в воздухе – будет солнечно;

ветрено и идет дождь — такая погода продержится долго;

иней на деревьях – озимые дадут хороший урожай;

мухи кусаются – ждите дождя;

кошка часто умывается — к хорошей погоде.

День ангела празднуют:

Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Агния.

Родились в этот день:

1887 год — Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц;

1992 год — Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.

Также в этот день:

1851 год — американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 год — на реке Клондайк нашли золото;

1915 год — первое боевое применение самолета-торпедоносца;

1933 год — первый матч футбольной сборной Украины;

1949 год — подписана Женевская конвенция о защите жертв войны;

2010 год — в городе Луганск зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины — + 42°C.