12 августа 2023 года: апостолов Силы, Силуана, Андроника и других — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя лениться, переедать и пить алкоголь.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Апостолы от 70 Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Вскоре Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан – в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.
Что нельзя делать 12 августа:
- лениться;
- переедать и пить алкоголь;
- заключать важные сделки.
Народные приметы и поверья:
- перед рассветом ярко мерцают звезды – будет много осадков;
- паутина летает в воздухе – будет солнечно;
- ветрено и идет дождь — такая погода продержится долго;
- иней на деревьях – озимые дадут хороший урожай;
- мухи кусаются – ждите дождя;
- кошка часто умывается — к хорошей погоде.
День ангела празднуют:
Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Агния.
Родились в этот день:
1887 год — Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц;
1992 год — Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.
Также в этот день:
1851 год — американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;
1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;
1896 год — на реке Клондайк нашли золото;
1915 год — первое боевое применение самолета-торпедоносца;
1933 год — первый матч футбольной сборной Украины;
1949 год — подписана Женевская конвенция о защите жертв войны;
2010 год — в городе Луганск зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины — + 42°C.