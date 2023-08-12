Из хедлайнеров в аутсайдеры: Лиззо постигла новая неудача

Карьеру и репутацию Лиззо уже сравнили с тонущим кораблем. Команда певицы делает все, чтобы спасти ее, но пока дела становятся только хуже.

Черная полоса в жизни 140-килограммовой американской певицы, рэперши и актрисы Лиззо продолжается. После того как бывшие танцовщицы обвинили ее в бодишейминге и харрасменте, знаменитость стали массово отменять. Как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера из НФЛ, теперь она вылетела из списка рассматриваемых хедлайнеров Super Bowl Halftime Show. Причина – упомянутые обвинения и последовавшая за этим негативная реакция общественности.

"Разговоры о том, что Лиззо будет участвовать в праздновании перерыва или исполнит национальный гимн, мертвы теперь, когда она окружена скандалом", — сказал источник.

Поскольку Лиззо исключена из потенциального состава на Суперкубке этого года, который пройдет в Лас-Вегасе в феврале 2024 года, ее команде предстоит отчаянная борьба за спасение ее карьеры и репутации. Сейчас они изо всех сил стараются придумать, как спасти тонущий корабль ее славы.

"Это становится все труднее и труднее, поскольку все больше людей обвиняют ее в крайне неуместных поступках. Лиззо заработала огромную сумму денег, но, похоже, ее минута славы почти истекла, и никто не знает, сможет ли она оправиться от этого. Если она выговорится, ее заявления будут уничтожены. Если она молчит, ее называют трусихой. В любом случае, на данный момент не похоже, что она может оправиться от этого", – цитирует издание слова своего источника.

На данный момент ни НФЛ, ни сама Лиззо никак не прокомментировали поступившую информацию.

Лиззо высказалась об обвинениях в свой адрес

Недавно певица отреагировала на обвинения постом в соцсети, назвав их ложными и оскорбительными, однако это не спасло ее от порицания. Например, Бейонсе, которая имеет огромный вес в музыкальной индустрии, исключила упоминание ее имени в одной из своих песен, а номинантка на "Оскар" и вовсе категорично высказалась в адрес бодипозитивной артистки.

Ранее Фокус писал, что против Лиззо выдвинули обвинения еще шесть человек. Среди прочего, они вменяют ей и невыплату зарплаты.