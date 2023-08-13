13 августа 2023 года: Евдокима Каппадокиянина — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ругаться и сквернословить, а также ехать в далекое путешествие.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память праведного Евдокима Каппадокиянина, который считается покровителем семейного очага. Он с юности и до конца жизни посвятил себя Богу и помощи нуждающимся. Умер, когда ему 33 года, а у гроба Евдокима происходило немало чудес и исцелений.

Что нельзя делать 13 августа:

ругаться и сквернословить;

ехать в далекое путешествие;

выбрасывать остатки со стола.

Народные приметы и поверья:

пчелы вылетели с улья на поля — к хорошей погоде;

ветрено — зимой будет много снега;

летает паутина – еще долго будет жарко;

утренний туман быстро рассеялся — будет ясно и тепло.

День ангела празднуют:

Антоний, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна.

Родились в этот день:

1899 год – Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, обладатель "Оскара";

1979 год – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

Также в этот день:

1899 год — американский изобретатель Уильям Греем получил патент на телефон-автомат;

1907 год – в Нью-Йорке начало курсировать первые такси;

1912 год — французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака;

1932 год — в Риме Маркони впервые испытали коротковолновое радио;

2004 год – создан первый в мире подкаст.