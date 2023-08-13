13 августа 2023 года: Евдокима Каппадокиянина — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ругаться и сквернословить, а также ехать в далекое путешествие.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память праведного Евдокима Каппадокиянина, который считается покровителем семейного очага. Он с юности и до конца жизни посвятил себя Богу и помощи нуждающимся. Умер, когда ему 33 года, а у гроба Евдокима происходило немало чудес и исцелений.
Что нельзя делать 13 августа:
- ругаться и сквернословить;
- ехать в далекое путешествие;
- выбрасывать остатки со стола.
Народные приметы и поверья:
- пчелы вылетели с улья на поля — к хорошей погоде;
- ветрено — зимой будет много снега;
- летает паутина – еще долго будет жарко;
- утренний туман быстро рассеялся — будет ясно и тепло.
День ангела празднуют:
Антоний, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Иван, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна.
Родились в этот день:
1899 год – Альфред Хичкок, англо-американский режиссер, обладатель "Оскара";
1979 год – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.
Также в этот день:
1899 год — американский изобретатель Уильям Греем получил патент на телефон-автомат;
1907 год – в Нью-Йорке начало курсировать первые такси;
1912 год — французский врач Г. Один объявил об открытии вируса рака;
1932 год — в Риме Маркони впервые испытали коротковолновое радио;
2004 год – создан первый в мире подкаст.