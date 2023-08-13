Считается "бункером миллиардеров": Джефф Безос купил особняк на острове Индиан-Крик (фото)

Поместье обошлось Безосу в 68 миллионов долларов, а его соседями на искусственном острове у Флориды, среди прочих, стали Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Джефф Безос купил поместье за ​​68 миллионов долларов на искусственном острове Индиан-Крик, штат Флорида. Остров еще называют "бункером миллиардеров", так как попасть туда можно только тем, кто имеет там недвижимость, или по их личному приглашению. Об этом пишет Bloomberg.

Хотя Джефф Безос провел большую часть лета, путешествуя на своей огромной яхте со своей невестой Лорен Санчес по южным морям. Но теперь он явно решил обосноваться в США в своем новом роскошном доме.

Согласно Bloomberg , основатель Amazon потратил 68 миллионов долларов на огромное поместье на искусственном острове у побережья Майами.

Новый дом Джеффа Безоса Фото: Google Maps

Дом расположен на 2,8 акрах и имеет площадь около 9300 квадратных футов. На территории есть бассейн и выход на пляж, а в самом доме — три спальни. В последний раз дом продавался за 1,4 миллиона долларов в 1982 году.

Мало что известно о конкретном доме, который, как сообщается, купил Безос, и миллиардер еще публично не подтвердил покупку, хотя Bloomberg сообщает, что Безос ведет переговоры о приобретении большего количества недвижимости в этом районе.

Остров, получивший название "Бункер миллиардеров", находится в 20 минутах езды на машине от Майами, и на нем всего 41 жилой участок.

Остров Индиан-Крик, названный "Бункером миллиардеров" Фото: Google Maps

Безос будет жить среди других миллиардеров и известных личностей, которые называют остров своим домом, включая легенду НФЛ Тома Брэди, Джареда Кушнера и Иванку Трамп, инвестора Карла Икана и бывшего генерального директора Sears Эдди Лэмперта.

Это не первая недвижимость такого размера или ценового диапазона, которую Безос купил за последние годы. Ранее он приобрел комплекс в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов в 2020 году и поместье на Гавайях за 78 миллионов долларов в 2021 году с частным пляжем.

Имение Безоса на Гавайях Фото: Скриншот

По последним данным переписи населения США за 2020 год, средняя стоимость недвижимости для домов в Индиан-Крик составляет 2 миллиона долларов, а население оценивается всего в 34 человека.

Напомним, по состоянию на полдень пятницы собственный капитал Безоса оценивался в 163 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что миллиардер продемонстрировал свою любовь к Лорен Санчес, украсив ее изображением нос своей новой роскошной яхты Koru. На носу 127-метровой яхты красуется скульптура женщины из полированного дерева с пышными формами, в римской тоге и с развевающимися волосами. И она очень напоминает Лорен.