Николь Кидман эмоционально отреагировала на гавайские пожары (фото)

Знаменитость, несмотря на известные австралийские корни, родилась на этих островах.

56-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман эмоционально отреагировала на масштабные гавайские пожары. Призыв к действиям звезда экрана оставила в своем Instagram.

Кидман известна своими австралийскими корнями, однако на самом деле она родилась в Гонолулу, Гавайи — регионе, который сейчас страдает от стихийного бедствия.

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Родители актрисы, Джанель Энн, медсестра, и Энтони Кидман, биохимик и психолог, временно проживали в США в 1960-х годах, как на Гавайях, так и в Вашингтоне, округ Колумбия. Гавайские корни знаменитости отражены даже в ее имени. Хотя она известна во всем мире как Николь, актриса также получила гавайское имя, когда она родилась, Hōkūlani, что означает "небесная звезда".

Сейчас, когда тихоокеанские острова продолжают опустошаться лесными пожарами, Кидман призывает своих поклонников к действию.

Николь Кидман отреагировала на пожары на Гавайях Фото: Скріншот

"Я потрясена разрушениями на Гавайях и глубоко переживаю за потерю, которую несут люди", — начала она.

Николь продолжила: "Я родилась на Гавайях и имею такую любовь и связь с островом. Моя семья и моя мать разделяют заботу обо всех, чья жизнь пострадала и была разрушена".

Звезда завершила: "Мы помогаем, и если вы также хотите, перейдите по ссылке ниже", и предоставила линк на Hawai'i Community Foundation, а также на страницу Красного Креста.

Гавайи, особенно острова Мауи и Биг-Айленд, были опустошены непрекращающимися лесными пожарами, которые начались в августе 2023 года и унесли жизни почти 100 человек.

Тысячи жителей островов были вынуждены эвакуироваться и потерять свои дома, а пожары уничтожили исторический город Лахайна, некогда столицу Гавайского королевства.

Напомним, Николь Кидман заметили с двумя дочерьми на публике.

Также Фокус писал о масштабах пожаров на Гавайях.