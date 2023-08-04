Николь Кидман заметили с подросшими дочерьми (фото)

Знаменитость продемонстрировала стильный образ в темных тонах.

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54-летнюю австралийскую актрису Николь Кидман заметили с двумя дочерьми от Кита Урбана на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана "поймали", когда она была в аэропорту Сиднея, чтобы успеть на рейс домой в США.

Кидман попала в объективы папарацци в черной кепке и солнцезащитных очках, когда проводила своих дочерей Сандей и Фейт через терминал.

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Актриса была в стильном черном ансамбле, который она завершила шарфом на шее и часами.

Сандей, которая недавно отпраздновала свое 15-летие, была одета в серое худи и черные брюки.

Тем временем 12-летняя Фейт выбрала фиолетовую кофту с длинными рукавами, которую она сочетала с парой белых брюк и кроссовок.

Как известно, за день до этого Кит Урбан также был замечен в этом аэропорту, однако отдельно от семьи.

Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Getty Images

Звездная пара заключила брак в 2006 году. До этого актриса была замужем за Томом Крузом, с которым они воспитывали двух приемных детей — Изабеллу и Коннора.

Напомним, Николь Кидман рассказала о своих наследницах от Кита Урбана.

Также Фокус писал об ответе Николь Кидман на критику ее съемки для Vanity Fair.