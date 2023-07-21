Николь Кидман рассказала о своих дочках от Кита Урбана (фото)

Актриса очень редко дает интервью о своих детях, так что ее откровения стали приятным сюрпризом.

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Николь Кидман дала редкое интервью о своих детях. Актриса рассказала о дочках от Кита Урбана в телеинтервью для своего последнего сериала Paramount "Спецназ: Львица" (Special Ops: Lioness). Об этом пишет Daily Mail.

56-летняя австралийская актриса рассказала о планах своей семьи в Австралии, когда она сидела с коллегой по фильму Зои Салдана во время разговора с ведущей Studio 10 Анджелой Бишоп.

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Николь Кидман, говоря о своих младших дочерях Сандей и Фэйт, рассказала, что они любят навещать ее семью в Австралии.

Николь Кидман и Кит Урбан с дочками

"Семья – всегда семья. Мы довольно часто летаем туда-сюда", — призналась актриса, говоря, что 14-летняя Сандей и 12-летняя Фэйт любят свою тетю, сестру Николь, кузин и кузенов, и свою бабушку.

"Это огромная часть нашей жизни", — добавила она.

Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан преимущественно проживают в Нэшвилле в США со своими детьми, но актриса не забывает про свои корни.

В мае она купила уже шестую квартиру с тремя спальнями в Сиднее за 7,7 миллиона долларов. Причем все квартиры актрисы расположены в одном здании и их общая стоимость уже превышает 27 миллионов долларов.

Известно, что Николь Кидман очень счастлива в своем втором браке. За Кита Урбана она вышла замуж в 2006 году. Ее первым мужем был Том Круз, с которым она развелась в 2001 году, прожив в браке 11 лет.

Том и Николь усыновили двух детей — дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Однако недавно выяснилось, что Кидман не общается с ними. Изабелла и Коннор исповедуют саентологию, как и их отец. А, по слухам, в этой церкви Николь считается "подавляющей личностью" и не желают, чтобы она общалась с детьми.

Николь Кидман с приемными детьми Фото: Getty Images

Она не была на свадьбе Коннора в 2019 году и как-то призналась, что не видела своих старших детей уже много лет.

Коннор и Изабелла, в свою очередь, заявили, что любят свою мать, но не объяснили, почему не видятся с ней и отклоняют все ее приглашения.