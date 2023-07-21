Ніколь Кідман розповіла про своїх доньок від Кіта Урбана (фото)

Актриса дуже рідко дає інтерв'ю про своїх дітей, тож її одкровення стали приємним сюрпризом.

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Ніколь Кідман дала рідкісне інтерв'ю про своїх дітей. Актриса розповіла про доньок від Кіта Урбана в телеінтерв'ю для свого останнього серіалу Paramount "Спецназ: Левиця" (Special Ops: Lioness). Про це пише Daily Mail.

56-річна австралійська акторка розповіла про плани своєї сім'ї в Австралії, коли вона сиділа з колегою по фільму Зої Салдана під час розмови з ведучою Studio 10 Анджелою Бішоп.

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Ніколь Кідман, говорячи про своїх молодших доньок Сандей і Фейт, розповіла, що вони люблять відвідувати її сім'ю в Австралії.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан із доньками

"Сім'я — завжди сім'я. Ми досить часто літаємо туди-сюди", — зізналася акторка, кажучи, що 14-річна Сандей і 12-річна Фейт люблять свою тітку, сестру Ніколь, кузенів і кузенів, і свою бабусю.

"Це величезна частина нашого життя", — додала вона.

Ніколь Кідман і кантрі-співак Кіт Урбан переважно проживають у Нешвіллі в США зі своїми дітьми, але актриса не забуває про своє коріння.

У травні вона купила вже шосту квартиру з трьома спальнями в Сіднеї за 7,7 мільйона доларів. Причому всі квартири акторки розташовані в одному будинку і їхня загальна вартість уже перевищує 27 мільйонів доларів.

Відомо, що Ніколь Кідман дуже щаслива у своєму другому шлюбі. За Кіта Урбана вона вийшла заміж у 2006 році. Її першим чоловіком був Том Круз, з яким вона розлучилася 2001 року, проживши в шлюбі 11 років.

Том і Ніколь усиновили двох дітей — доньку Ізабеллу Джейн і сина Коннора Ентоні. Однак нещодавно з'ясувалося, що Кідман не спілкується з ними. Ізабелла і Коннор сповідують саєнтологію, як і їхній батько. А, за чутками, у цій церкві Ніколь вважають "пригнічувальною особистістю" і не бажають, щоб вона спілкувалася з дітьми.

Ніколь Кідман із прийомними дітьми Фото: Getty Images

Вона не була на весіллі Коннора 2019 року і якось зізналася, що не бачила своїх старших дітей уже багато років.

Коннор та Ізабелла, зі свого боку, заявили, що люблять свою матір, але не пояснили, чому не бачаться з нею і відхиляють усі її запрошення.