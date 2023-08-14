В блестящем мини-платье: Джей Ло выступила в таверне на Капри (фото, видео)
Таверна Anema e Core славится вечерами песен и танцев, на которых многие знаменитости поют одну или две композиции.
54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала душой вечеринки во время праздничного вечера в знаменитой Taverna Anema e Core ("Таверна сердца и души") на Капри. Звезда исполнила несколько песен для публики, прежде чем вернуться в США. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитость блистала в серебряном мини-платье с длинным рукавом. Жена Бена Аффлека дополнила роскошный ансамбль большим кольцом с бриллиантом на левой руке, кольцом с изумрудом на правой и сверкающими серьгами с подвесками. Джей Ло собрала свои волосы в свободный хвост и сделала легкий макияж.
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Таверна Anema e Core славится вечерами песен и танцев, на которых многие знаменитости поют одну или две песни. На видео, снятых посетителями заведения, видно, как обладательница Грэмми поет свой собственный хит Let’s Get Loud. Она также исполнила I Will Survive.
Импровизированное выступление стало завершающим событием ее поездки в Италию.
Напомним, Дженнифер Лопес была замечена во время пляжной фотосессии на побережье Амальфи.
Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье.