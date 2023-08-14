Тина Кароль повторила с сыном фото, которое делала с покойным мужем

Знаменитость обратилась к Евгению Огиру в день его рождения.

38-летняя украинская певица Тина Кароль показала фото со взрослым сыном и трогательно обратилась к покойному мужу Евгению Огиру в день его рождения, 14 августа.

"Примером быть невозможно, а ориентиром можно", — начала артистка.

Тина Кароль отметила, что сейчас в Украине детские праздники начинаются с минут молчания по тем, кого уже нет и кого забрала война.

"Судьба, которая выпала нашим детям, тяжелая и несправедливая. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер молодых вдов, таких растерянных, таких сильных — нас сегодня таких, к сожалению, становится больше", — написала певица.

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"Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты бился за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа! Мы идем дальше, как ты и просил... Навсегда вместе", — отметила украинская знаменитость, которая снялась в фотосессии со своим 14-летним сыном Вениамином.

Юноша сейчас учится в Великобритании.

Тина Кароль с сыном

В своем Telegram-канале Тина Кароль показала архивное фото с покойным мужем, которое они с сыном повторили во время фотосессии.

"Смотри, он очень похож на тебя, разыгрывает меня так же как и ты, а я верю всем вашим шуткам", — написала знаменитость, которая потеряла мужа весной 2013 года вследствие болезни. Евгений Огир болел раком желудка.

Звездная пара поженилась в 2008. В том же году родился первенец певицы и продюсера.

Тина Кароль с сыном и мужем Фото: Tina Karol\Telegram

Напомним, Тина Кароль стала членом жюри музыкальной премии "Грэмми".

Также Фокус писал о встрече Тины Кароль и Папы Римского в Ватикане.