Кевина Костнера заметили за рулем Land Rover на фоне развода (фото)

Звезда "Йеллоустоуна" ехал сам в роскошном авто после переезда его бывшей возлюбленной из поместья за 145 миллионов долларов.

68-летнего американского актера Кевина Костнера заметили за рулем авто на фоне его развода с Кристин Баумгартнер. Об этом пишет Page Six.

Звезду "Йеллоустоуна" "поймали" папарацци, когда он ехал на белом Land Rover Defender из семейного дома, где он прожил 18 лет вместе со своей женой, бывшей дизайнером сумок Кристин Баумгартнер.

Костнера видели в Калифорнии, когда он ехал один в роскошном автомобиле, выбрав для прогулки пару темных очков и повседневную белую футболку.

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Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер поженились в 2004 году и воспитывали троих общих детей. А всего у актера есть семеро наследников.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

В 2023 году стало известно, что звездная пара решила расторгнуть брак на фоне "непримиримых разногласий". Костнер требовал, чтобы экс-возлюбленная съехала из его поместья за 145 миллионов долларов. А Кристин Баумгартнер просит 250 000 долларов алиментов на содержание общих детей, однако актер считает, что женщина будет использовать средства на свои "пластические операции".

Напомним, Кевин Костнер сводил свою дочь на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о выходе Кристин Баумгартнер на публику с сумочкой за 5 тысяч долларов.