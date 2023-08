Кевин Костнер с дочкой посетил концерт Тейлор Свифт (видео)

Звезда "Йеллоустоуна" признался, что он теперь "Swiftie".

68-летний американский актер Кевин Костнер признался, что он фанат Тейлор Свифт. Об этом звезда "Йеллоустоуна" рассказал в своем Instagram с 1,1 млн подписчиков.

Костнер отметил, что он "официально Swiftie", и показал несколько роликов с концерта Тейлор Свифт, который он посетил со своей дочерью.

"Мои видео размыты, но я прекрасно провел время со своей дочерью на шоу @taylorswift. Я был совершенно поражен, наблюдая, как ее искусство объединяет столько людей", — написал бывший возлюбленный Кристин Баумгартнер.

"Мне было прекрасно видно ее группу, и я также с удовольствием наблюдал за ними", — добавил он. "Вдохновляющая ночь. Я официально Swiftie!"

68-летний Костнер посетил тур поп-звезды Eras Tour в Лос-Анджелесе вместе со своей 13-летней дочерью Грейс Эвери.

Кевин Костнер посетил концерт Тейлор Свифт

Актера даже заметили, как он улыбнулся, когда певица исполняла свой "гимн" о расставании "We Are Never Ever Getting Back Together".

Выход звезды "Телохранителя" произошел на фоне его скандального развода с женой Кристин Баумгартнер, с которой он также воспитывает общих сыновей Кейдена, 16, и Хейс, 14.

