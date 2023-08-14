48-летняя Ева Лонгория примерила оливковое бикини (фото)

Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру возле бассейна.

48-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в стильном бикини. Снимками с летнего отдыха звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в своем Instagram с 9,6 млн подписчиков.

Бизнес-леди позировала в крошечном темно-оливковом бикини на фоне бассейна и пальм. К образу Лонгория добавила черные солнцезащитные очки и распустила волосы.

"Веселое воскресенье", — подписала карусель фото жена мексиканского медиамагната Хосе Бастона.

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Ева Лонгория

"Королева", — написала в комментариях невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

"Бикини не может выглядеть лучше на тебе. Обожаем тебя!", "Ты выглядишь совершенно невероятно — никто даже в 20 лет не выглядит так великолепно, как ты! Ты так прекрасна, насколько это может быть!", "Барби", — реагируют подписчики американской знаменитости на ее новые фото у бассейна.

Напомним, Ева Лонгория отпраздновала национальный день текилы.

Также Фокус писал о фисташковом бикини 60-летней Деми Мур.