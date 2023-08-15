15 августа 2023 года: Степанов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обижать животных и ругаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает перенесение мощей святого Стефана. Он был подвергнут пыткам и оставлен на растерзание зверям за свою веру. После гибели святого иудей Гамалиил, который верил в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело Стефана недалеко от Иерусалима. В 415 году его останки перенесли в Иерусалим, а позже – в Константинополь. У мощей Стефана происходило немало чудес.
Что нельзя делать 15 августа:
- обижать животных;
- ругаться;
- ходить в гости после заката.
Народные приметы и поверья:
- утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;
- дождь —к хорошему урожаю;
- пауки начали плести паутину — будет дождь;
- кошки скребут когтями стены — к непогоде.
День ангела празднуют:
Василий, Степан.
Родились в этот день:
1771 год — Вальтер Скотт, шотландский писатель;
1972 год — Бен Аффлек, американский актер, сценарист и кинорежиссер;
1978 год — Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996);
1990 год – Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".
Также в этот день:
1385 год — подписана Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начали писать Пересопницкое Евангелие;
1873 год — открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;
1877 год — Томас Эдисон предложил использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;
1997 год — в Украине основан орден княгини Ольги.