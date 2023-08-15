Украинская режиссер Оксана Байрак уехала в Санкт-Петербург

С начала вторжения ВС РФ Байрак утверждала, что именно Украина виновна в войне.

Украинская режиссер и актриса Оксана Байрак, снявшая фильмы "Аврора", "Женская интуиция" и многие другие, была замечена в российском Санкт-Петербурге в компании российского актера Антона Батырева, который снимался в ее триллере "Ничто не случается дважды". Об этом пишет РБК.

Instagram Оксаны Байрак закрыт для пользователей из Украины. Так что скриншоты с ее страницы были опубликованы в телеграмм-канале интервьюера Алины Доротюк.

Оксана Байрак Фото: Скриншот Оксана Байрак Фото: Скриншот

Ранее Байрак неоднократно высказывалась на тему войны в Украине, поддерживая действия Владимира Путина и ВС РФ.

Байрак не раз отмечала, что Украина и Россия — братские народы и всегда ими будут, а в войне виноваты украинцы.

Ранее режиссер сообщала в своих Insta-stories, что война застала в Одессе, куда она поехала отмечать день рождения 16 февраля. Она планировала там оставаться до 24 февраля, когда началась война.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

В какой момент Байрак вернулась в Россию, где она сейчас проживает – неизвестно.

Кто такая Оксана Байрак

Байрак родилась в Симферополе, до того, как стать режиссером, работала учителем-логопедом.

В 1991 году она основала студию "Studio Bayrak", которая выпускала фильмы по заказу украинских и российских телеканалов.

В 2007 году Оксана Байрак стала лауреатом IV Национальной премии кинобизнеса Украины в трех номинациях: "Лучший отечественный прокатный фильм" (за фильм "Аврора"), "Лучший сайт к фильму" ("Аврора") и "Человек года в кинобизнесе".

После этот фильм был запрещен к показу на территории Украины по причине того, что в нем снялся Дмитрий Харатьян, поддерживающий политику Путина.

С 2007 года Байрак вела программу "Сентиментальные баллады серьезных мужчин" на телеканале Интер. С 2009 года стала ведущей шоу на российских телеканалах.

В 2006 году она пыталась стать депутатом Верховной Рады, баллотируясь под № 4 в списке пророссийской партии "Партия Политики Путина", которая не преодолела проходной барьер.

Байрак негативно отнеслась к Евромайдану и после аннексии Крыма в 2014 году переехала в Россию.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

Байрак была дважды замужем, сейчас в разводе. В 2019 году стала матерью, благодаря суррогатному материнству.

Напомним, ранее стало известно, что российского актера Виталия Гогунского, звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию. Он должен был участвовать там в съемках проекта, но его даже не выпустили из аэропорта.