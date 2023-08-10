Фанатеет от Путина: звезду сериала "Универ", который родился в Украине, выдворили из Грузии (видео)

Виталий Гогунский с первых дней войны поддержал действия президента РФ Владимира Путина, а также посещал оккупированную Абхазию, что не приветствуется грузинским законодательством.

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Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Он должен был участвовать там в съемках проекта, но не успел даже выйти из аэропорта, как его завернули обратно. Об этом сообщает российское издание Mash.

"Звезду "Универа" завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Эту информацию нам подтвердил директор артиста Табриз Шахиди. Сказал, что такое решение приняли власти страны по политическим причинам. На видео он уже грустный, поникший и трезвый летит в бизнес-классе обратным рейсом в Москву", — говорится в сообщении.

Сам Гогунский заявил журналистам, что ехал к любимой девушке, но его "категорически развернули", потому что власть "испугалась оппозиции".

"Сказали, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим", — прокомментировал Гогунский.

Он призвал россиян отдыхать на Родине и отметил, что в других странах нет ничего такого, чего нет в РФ.

По информации портала 5-tv.ru, Гогунский недавно побывал в Абхазии, что является нарушением грузинского законодаства.

Следует отметить, что российский актер родом из Украины, из города Кременчуг Полтавской области. С первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он поддержал действия Путина.

Что говорил Гогунский об Украине

В свое время Гогунский раздавал интервью российским СМИ и заявлял, что когда он учился в школе "они все из-под палки ходили на уроки украинского языка и литературы". Также актер не общается со своим отцом, который живет в Украине, поскольку тот из числа тех, кто "не сохранил адекватное восприятие россиян" и "восемь лет находится под информационным колпаком, что на них напали оккупанты и мародеры".

Он назвал отношение украинцев к россиянам после начала войны "помутнением рассудка"

"Ну вы понимаете, да. Надеюсь, что это помутнение рассудка, и они снова станут друзьями", — говорил он.

Также на одном из пропагандистских телеканалов Гогунский наговорил чуши о Революции Достоинства 2014 года. Он утверждал, что майдановцы употребляли наркотики.

"Я был в Киеве, и начался Майдан. У меня тетя работала в Кременчуге в больнице. И к ней после Майдана пришел парень — у него головная боль. Его обследовали. Она спрашивает его: "Вы наркоман?" Он говорит: "Нет". А она ему: "У вас в организме запрещенные препараты. Где вы были?" Он говорит: "На Майдане. Чай там пил". Там в чай подливали вот эти вещи, которые и делали людей такими", — сказал Гогунский.

Также Гогунский недавно "прославился" тем, что написал хвалебное сообщение на день рождения российского президента Владимира Путина в своем Инстаграме, из-за чего от него отписалась куча поклонников.

"Поздравляю президента России с днем рождения! Спасибо за то, что в нашей стране есть возможность духовного развития. Делать историю непросто. Желаю здоровья и мудрости на этом пути. А я в свою очередь постараюсь направлять энергию в правильном русле. А многие великие истины — завещаны нам ещё нашими предками. И вряд ли стоит экспериментировать. В России свой уклад и свои правила", — написал Гогунский.

Напомним, что из украинского заведения в Варшаве выдворили "иноагента" из РФ . Российского журналиста Сергея Канева отказались обслуживать в украинском ресторане "Пьяная вишня" из-за того, что он россиянин.

Ранее сообщалось, что дочь Лаврова сбежала из Грузии после того, как их забросали яйцами. Она приехала на свадьбу, но грузинам это не понравилось и они устроили протест под отелем.