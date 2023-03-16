"Русских не обслуживаем": из украинского ресторана в Варшаве выдворили "иноагента" из РФ (фото)

По словам россиянина Сергея Канева, он не поддерживает политику президента Владимира Путина и поддерживает украинцев, поэтому не стал устраивать скандал в заведении "Пьяная вишня".

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Российского журналиста Сергея Канева отказались обслуживать в украинском ресторане "Пьяная вишня" из-за того, что он россиянин. Об этом он сообщил 14 марта в сети.

"В Варшаве зашли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Стали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!" Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину и сами пострадали от бункерного мошенника, а в ответ — "Русских не обслуживаем! "Скандал поднимать не стали и пошли в польский бар. Обидно…", — рассказал Канев.

О Сергее Каневе известно, что он сотрудничает с изданиями The Insider и Bellingcat, проводящими расследование относительно случаев коррупции в РФ, семьи Путина и его окружения. The Insider в России объявлен "иноагентом".

Несколько лет назад Канев уехал за границу, узнав, что его намерены обвинить в попытке выяснить маршрут движения кортежа Путина.

По результатам исследований группы Russian Field, более трети опрошенных россиян считают, что война никак не повлияла на их жизнь, а 64% не стали бы отменять в прошлом вторжение в Украину.

Российские военные начали разносить повестки в 16 регионах России. Заявленная цель – актуализация данных военного учета. Работодатели предупредили об обязанности отпускать сотрудников по врученным повесткам.