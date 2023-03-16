"Росіян не обслуговуємо": з українського закладу у Варшаві видворили "іноагента" з РФ (фото)

За словами росіянина Сергія Канєва, він не підтримує політику президента Володимира Путіна і підтримує українців, тому не став влаштовувати скандал у закладі "П’яна вишня".

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Російського журналіста Сергія Канєва відмовилися обслуговувати в українському ресторані "П'яна вишня" через те, що він росіянин. Про це він повідомив 14 березня у мережі.

"У Варшаві зайшли до українського ресторанчика "П'яна вишня". Стали робити замовлення, а бармен і заявив: "Росіян не обслуговуємо!" Почали переконувати людину, що ми журналісти, усією душею за Україну і самі постраждали від бункерного шахрая, а у відповідь — "Росіян не обслуговуємо!" Скандал підіймати не стали і пішли до польського бару. Прикро…", — розповів Канєв.

Про Сергія Канєва відомо, що він співпрацює з виданнями The Insider та Bellingcat, які проводять розслідування щодо випадків корупції в РФ, родини Путіна та його оточення. The Insider в Росії оголошено "іноагентом".

Кілька років тому Канєв виїхав за кордон, дізнавшись, що його збираються звинуватити у спробі з'ясувати маршрут руху кортежу Путіна.

За результатами досліджень групи Russian Field, більше третини опитаних росіян вважають, що війна жодним чином не вплинула на їхнє життя, а 64% — не стали б скасовувати в минулому вторгнення в Україну.

Російські військкоми почали розносити повістки в 16 регіонах Росії. Заявлена мета — актуалізація даних військового обліку. Роботодавців попередили про обов'язок відпускати співробітників за врученими повістками.